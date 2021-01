Duda Reis reprodução do Instagram

Publicado 12/01/2021 21:10 | Atualizado 12/01/2021 21:25

Rio - Após ir aos prantos contando suas descobertas sobre o ex, Nego do Borel, Duda Reis disse em seu Instagram Stories, nesta terça-feira, que vai tomar todas as medidas legais cabíveis sobre ataques que vem recebendo. Duda não deixa claro, no entanto, se 'a pessoa' que se refere no relato é o Nego do Borel.

"Eu vou tomar todas as medidas protetivas necessárias, porque eu preciso. Eu temo pela minha vida, temo pela minha segurança, sim. Porque eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca. Eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o medo que dá. Se esse cara se relaciona agora com uma próxima mulher, a próxima mulher vai ser uma vítima dele. Isso é um fato. Gente, estou avisando. Estou dando a minha vida como depoimento. Vou sim à delegacia, tomar minhas medidas protetivas, porque eu temo pela minha vida, minha segurança e pelas pessoas ao meu redor. Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer. A pessoa sempre me disse que eu brigava com cachorro grande, mas eu não estou brigando com ninguém grande, não", avisou a atriz.

Procurada pelo O Dia, nesta terça-feira, a assessoria de Nego do Borel informou que o cantor 'vai falar na hora certa'.