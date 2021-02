Na foto, Daniel Soranz, secretario municipal de saúde. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Bernardo Costa

Publicado 26/02/2021 11:11 | Atualizado 26/02/2021 15:13

Rio - À medida que a campanha de vacinação avança para idades abaixo de 80 anos - o que pode acontecer na próxima semana, ainda sem calendário oficial divulgado pela prefeitura - os moradores da cidade de uma mesma faixa etária podem ser imunizados em até três dias diferentes.

Publicidade

"Isso é natural, pois conforme a idade do público imunizado vai sendo reduzida, o número de pessoas a serem vacinadas aumenta", disse o prefeito Eduardo Paes em entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira, no Centro de Operações Rio, onde foram divulgados dados atualizados do boletim epidemiológico da cidade.



fotogaleria

Porém, o prefeito destacou que o novo calendário para a vacinação, que vai até este sábado, com a imunização de idoso entre 80 e 82 anos, só será divulgado com a confirmação do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. Porém, o prefeito destacou que o novo calendário para a vacinação, que vai até este sábado, com a imunização de idoso entre 80 e 82 anos, só será divulgado com a confirmação do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde.

Publicidade

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçou que as doses de CoronaVac que estão no Rio - são 21 mil ao todo - estão sendo reservadas para aplicação em segunda dose.