Publicado 26/02/2021 09:43

Rio - A adolescente baleada durante confronto entre criminosos e policiais, na quinta-feira, na Avenida Joaquim de Oliveira , no bairro de Boa Vista, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, apresenta quadro clínico estável na manhã desta sexta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. A jovem de 16 anos foi baleada e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro Colubandê.