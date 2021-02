7° BPM (São Gonçalo) Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:17 | Atualizado 25/02/2021 17:09

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na manhã desta quinta-feira, dois suspeitos com uma pistola e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas. Houve troca de tiros entre os agentes e os criminosos na Avenida Joaquim de Oliveira, no bairro de Boa Vista, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Uma menina de 16 anos, que não teve a identidade revelada, foi baleada e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê.

Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam policiamento pela região quando criminosos armados atiraram contra eles. De acordo com informações da PM, a adolescente ferida é integrante do tráfico local e estava junto à dupla durante o confronto.



Publicidade

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.