Hospital Estadual Getúlio Vargas Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 07:55 | Atualizado 12/01/2021 18:08

Rio - Uma criança foi baleada durante uma operação policial no morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (12).



Segundo a Polícia Militar, equipes do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA) realizam uma ampla ação para reprimir o crime organizado nas localidades do Juramento e Serrinha que passam por uma disputa entre quadrilhas de criminosos rivais desde a semana passada e a PM atua para estabilizar o perímetro desde então. Um suspeito foi baleado e outro foi morto em confronto com os policiais.



Testemunha contaram que uma família passava de carro pela região e homens armados que fugiam da Serrinha tentaram roubar o veículo, dando início ao confronto no meio da rua.



No tiroteio, a criança foi atingida e socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Ainda não há informações sobre estado de saúde e idade da criança.