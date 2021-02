Moradores protestam pela morte de menina baleada em comunidade de Niterói | Crédito Pedro Conforte / Plantão Enfoco Crédito Pedro Conforte / Plantão Enfoco

Por Thalita Queiroz*

Publicado 02/02/2021 14:02 | Atualizado 02/02/2021 16:40

Rio - Uma criança, identificada como Ana Clara Gomes, de 5 anos, foi baleada na porta de casa, na Comunidade do Monan Pequeno, no Largo da Batalha, em Niterói, por volta das 11h30 desta terça-feira. A família diz que o tiro que atingiu o ombro esquerdo da menina teria partido da polícia, que entrou na região atirando. Já a Polícia Militar afirma que foram surpreendidos por cinco criminosos que abriram fogo contra eles.

Ana Clara, de 5 anos, morreu após ser baleada na porta de casa Arquivo pessoal

Publicidade

Quando a troca de tiros terminou, a criança já estava caída no chão e baleada. Ela foi socorrida por uma equipe do 12º BPM (Niterói) e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas não resistiu e morreu minutos depois.

A mãe de Ana Clara, Cristiane Gomes, está em estado de choque na frente da unidade hospitalar. A avó da criança sofre de pressão alta e passou mal ao receber a notícia da morte da neta. De acordo com testemunhas, a menina teria sido alvejada três vezes. No entanto, ainda não é possível ter essa confirmação, já que, segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, Bruno Cleuder, o Grupo Especializado em Local de Crime (GELC) ainda está no local realizando a perícia.

Publicidade

Protesto na região

Moradores fazem protesto na região Redes Sociais

Publicidade

Inconformados, moradores fazem um protesto na Estrada do Monan Pequeno. A via de acesso principal está fechada para a passagem de veículos. Eles culpam uma equipe do 12º BPM (Niterói) de ter entrado na comunidade disparando os tiros. Viaturas da PM também estão no local.

Versão da Polícia Militar

Publicidade

De acordo com a PM, uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava em patrulhamento na Estrada do Monan Pequeno, em Niterói, quando viram cinco criminoso praticando roubos na região. Os PMs foram recebidos a tiros e houve confronto. Quando a ação encerrou, a equipe viu Ana Clara baleada no ombro esquerdo. Ao contrário do que alega a família, a PM diz que o socorro foi feito assim que a equipe foi sinalizada do ocorrido.

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez

Publicidade