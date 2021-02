Familiares de Ray Pinto Faria, de 14 anos, acusam a Polícia Militar pela morte do jovem em comunidade na Zona Norte do Rio Reprodução

Rio - A família de Ray Pinto Faria acusa a Polícia Militar pela morte do adolescente de 14 anos de idade, nesta segunda-feira, durante uma ação da corporação no Morro do Fubá, em Campinho, Zona Norte do Rio. Segundo os parentes, o menino estava no portão de casa quando foi abordado e levado por PMs.

Os familiares afirmam que passaram algumas horas sem saber do paradeiro de Ray, até receberem a informação de que o adolescente estava no Hospital Municipal Salgado Filho, onde foi encontrado morto por sua mãe.

Um primo de Ray reconheceu seu corpo, e contou que o adolescente tinha duas marcas de tiro: um na perna e outra na barriga.

Em resposta a demanda do DIA, a Polícia Militar confirmou que o 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e o Comando de Operações Especiais (COE) atuaram na Zona Norte da cidade do Rio, nesta segunda-feira (22). Segundo a PM, a operação tinha por objetivo "coibir movimentações de grupos criminosos na região".

Segundo a nota da PM, houve confronto entre PMs e criminosos armados nas comunidades do Urubu e do Fubá. Na comunidade do Urubu, foram localizados dois feridos; no Fubá, houve um ferido. As três pessoas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Salgado Filho e morreram.



A PM não informou se Ray Pinto Faria está entre os óbitos decorrentes da operação desta segunda-feira. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Ray Pinto Faria chegou morto e sem identificação à unidade hospitalar. A família já reconheceu o corpo do rapaz.

Procuradas pelo DIA, a Polícia Civil não respondeu sobre o caso. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do jovem.