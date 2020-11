PM apreende fuzis durante operação contra grupos paramilitares que atuam na Praça Seca e Campinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 08:15 | Atualizado 06/11/2020 12:45

Rio - Policiais militares dos 18º BPM (Jacarepaguá) e 9° BPM (Rocha Miranda) realizam nesta sexta-feira uma operação contra a milícia que domina as comunidades nos bairros da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio e Campinho, na Zona Norte. Logo com a chegada dos PMs, moradores relataram nas redes sociais um intenso confronto na localidade conhecida como Morro do Fubá.

Dois homens suspeitos de integrarem a criminalidade local foram baleados e morreram. Cinco milicianos foram presos. A PM também apreendeu fuzis, granadas e uma pistola. Dezesseis veículos roubados foram recuperados e 32 botijões de gás foram apreendidos.

Na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, a polícia estourou um depósito usado como central clandestina de distribuição de rede internet. Houve apreensão de vários equipamentos, mas nenhuma pessoa estava no local.

A operação ocorre após criminosos usarem as redes sociais para divulgar videos mostrando o poderio local. Moradores relatam diariamente o abuso da milícia que atua na região.

Na quinta-feira (5), a Força-Tarefa da Polícia Civil prendeu um criminoso apontado como segurança do chefe da milícia na comunidade do Campinho . Edmilson Gomes de Menezes, o Macaquinho, e Leonardo Luccas Pereira, o Leleu, são acusados de comandar o crime na região.

Segundo investigações, a dupla faz parte da narcomilícia, resultado da união entre milicianos e traficantes.

A ocorrência desta sexta-feira (6) foi registrada na 29ª DP (Madureira).