Polícia militar ajudará a evitar aglomerações durante o Ano Novo Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 12:01 | Atualizado 05/01/2021 12:33

Rio - Policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram chamados para verificar uma ocorrência em Madureira, Zona Norte, na noite desta segunda-feira, após um policia militar ser agredido com uma coronhada por indivíduos em três motos. O PM relatou também que eles roubaram uma arma de fogo e um celular, fugindo em seguida. O homem foi levado para UPA de Campinho, sendo liberado após o atendimento.



De acordo com a PM, os policiais fizeram buscas na região, mas não houve prisões. O batalhão informou que vai intensificar o patrulhamento na região e seguir com ações ostensivas de acordo com a mancha criminal. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o batalhão reduziu em 39,5% os crimes de roubo de rua e em 46,2% os delitos de roubo de veículo quando comparados os períodos janeiro-novembro de 2020 e janeiro-novembro de 2019.