Por O Dia

Rio - A o peração da Polícia Militar contra a milícia que domina as comunidades nos bairros da Praça Seca, na Zona Oeste, e Campinho, na Zona Norte , foi motivada após a repercussão de um vídeo de criminosos com armamento pesado na região. Nesta sexta-feira, logo com a chegada dos PMs, moradores relataram nas redes sociais um intenso confronto na localidade conhecida como Morro do Fubá.