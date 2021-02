Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

A mulherada tem seu dia especial, comemorado em 8 de março. E, para marcar a data, a Cidade das Artes, na Barra, vai reabrir oficialmente os trabalhos com uma programação gratuita voltada para a data. Respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, o evento batizado de Diadelas, que acontecerá nos dias 5 e 6, trará palestras e bate-papos sobre o universo feminino em diversos setores.

No primeiro dia, acontece o Projeto Interlocuções. Na Sala de Leitura, as psicanalistas Gilda Pitombo e Graça Soares trarão a discussão sobre o que diz o método terapêutico sobre as mulheres, levando a uma diferenciação entre o conceito do feminino na psicanálise e a feminilidade defendida pelos movimentos feministas ao longo dos séculos. O debate vai ocupar a Sala de Leitura, das 16h às 18h.

Já no dia 6, a programação é mais extensa. O projeto Mulheres in Rio, encabeçado pela engenheira Márcia Timóteo, traz para a Sala de Leitura e o Teatro de Câmara a rede de mulheres empreendedoras, cada uma especialista em sua área, que juntas colaboram para apoiar soluções on-line e off-line para micro, pequenos e médios negócios ligados ao empreendedorismo feminino. Os eventos neste dia são limitados à lotação dos espaços. As inscrições serão feitas pelo Sympla através do site da Cidade das Artes (cidadedasartes.rio).