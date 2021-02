Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

Quem nunca quis muito se vestir no mesmo estilo de uma celebridade ou artista que admirava? E foi com esse mote que a loja das Gêmeas, inaugurada no final do ano passado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, tornou-se referência entre o público infantil e adolescente. E não é para menos. O canal Planeta das Gêmeas já conta com mais de 14 milhões de inscritos e mais de 3,5 bilhões de visualizações no YouTube.

As peças e acessórios carregam, em sua essência, todo o estilo das gêmeas Melissa e Nicole. Mãe da dupla, Camila Jakubovic revela o motivo de terem apostado na loja e nas peças que têm a cara das suas filhas.

"Os inscritos gostam muito de como as meninas se vestem e sempre perguntam da onde são as roupas. Então, com a loja, temos a oportunidade de criar modelos exatamente no estilo delas e o público pode encontrar facilmente na loja física ou na loja on-line", detalha.

"Nós amamos moda! Adoramos dar sugestões para modelos de roupas e daí surgiu a ideia da loja", completa Nicole.

Entre os hits da coleção, os famosos conjuntinhos que as meninas usam em seus clipes e vídeos no canal. Com diferentes cortes, ganham as mais diversas combinações. O top de lycra verde neon é um dos destaques e combina bem com a saia preta em duas camadas, a de cima de tule, dá um ar mais leve e chique à produção, pode ser usado com o chapéu bucket também verde neon.

Outro conjunto que salta aos olhos é a jaqueta preta sem mangas e o short, ambos de viscose sarjada com detalhes em rosa neon. E, para completar o look, o chapéu bucket com detalhe em rosa no mesmo tom.

Excelente opção também é o macacão de viscose, que vem em tom rosado mais neutro com detalhes e listras, perfeito para os dias de sol. Pode ser acompanhado também pelo chapéu bucket preto com tom rosa neon.

Todas as peças e acessórios das gêmeas podem ser encontrados na loja e também pela internet para todo o Brasil. O estabelecimento físico fica no Uptown Barra (Avenida Ayrton Senna 5500, loja 106, bloco 09). Mais informações podem ser consultadas pelo perfil no Instagram @lojaplanetadasgemeas.