Rio - Agentes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), prenderam um homem por receptação, na manhã desta quinta-feira, durante ação de fiscalização na Avenida Brasil, altura do quartel do Corpo de Bombeiros de Guadalupe, sentido Centro. O suspeito dirigia uma van roubada, com placa clonada e carregava peças sem procedência de outras vans, o que chamou a atenção da equipe.



A abordagem do veículo (caracterizado para o serviço de transporte de passageiros) ocorreu por volta das 10h30 durante patrulhamento de rotina na região. Após verificarem as peças no interior do veículo, os agentes solicitaram a nota fiscal ao motorista, que alegou não possuir o documento, sendo conduzido para a 33ª DP (Realengo).

Na delegacia, os policiais constataram, após consulta do chassi, que a van era roubada. O veículo circulava com placa clonada. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), onde o homem ficou preso.