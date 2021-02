Vanderlei Luxemburgo comandou o Vasco na reta final do Brasileirão Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 18:51 | Atualizado 21/02/2021 18:52

Virtualmente rebaixado com o empate em 0 a 0 com o Corinthians, o Vasco precisaria vencer na última rodada, torcer por derrota do Fortaleza e ainda retirar um saldo de 12 gols. Situação difícil que faz o técnico Vanderlei Luxemburgo admitir a queda. Entretanto, ele conta com a anulação do jogo do Internacional no STJD para o Cruzmaltino se manter na Série A do Brasileirão.

"Eu não posso enganar o torcedor. Se falar em ganhar do Goiás e fazer 12 gols, estou enganando. Mas há um jogo sub judice. Houve um erro gravíssimo, tanto que o STJD deu um parecer para a CBF mostrar o vídeo e os áudios da partida contra o Inter. Esse jogo é importante para moralizar o campeonato. Ele manchou o Brasileirão. O juiz e o VAR cometeram erros gravíssimo. É complicado", afirmou o treinador em coletiva após o jogo.



Publicidade

Sem conseguir livrar o Vasco do rebaixamento, o técnico Vanderlei Luxemburgo também admitiu que não sabe se continuar na próxima temporada, mas se colocou à disposição do clube. E não acredita que manchou a sua carreira com o rebaixamento.



"Não tenho essa preocupação, a minha carreira está aí. Eu estou à disposição do Vasco para uma reconstrução. Se o clube entender que eu posso ajudar, estou pronto. Não tenho problema algum de trabalhar na Série B. A minha proposta era deixar o Vasco não cair, não conseguimos. Caímos não hoje, mas em um processo crescente de muito tempo. Acabou que não teve como recuperar", completou.