Lance ajustado para ver se houve impedimento de Rodrigo Dourado em Vasco x Inter Reprodução/VAR

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 15:07 | Atualizado 25/02/2021 15:12

Ao analisar o vídeo e o áudio da cabine do VAR em conversa com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, o Vasco considera que houve "impedimento incontestável" no primeiro gol do Internacional, de Rodrigo Dourado, na derrota por 2 a 0 em São Januário. Com o material, o Cruzmaltino acredita ter provas para conseguir anular a partida e disputá-la novamente, o que daria esperança de fuga do rebaixamento.

O material audiovisual foi enviado pela CBF ao Vasco e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nele, é possível ouvir o diálogo confuso de mais de cinco minutos sobre o lance entre a cabine de VAR e o árbitro de campo, avisado sobre o problema na calibragem das linhas de impedimento.



Em determinado momento, o operador de vídeo do VAR fala sobre a dificuldade técnica causada pelas sombras no campo. Mesmo assim, os responsáveis tentam colocar as linhas nos ombros de Dourado e no pé de Ricardo Graça. O árbitro do VAR, José Cláudio Rocha Filho, chega a falar: "Pode definir. Define, define, define".



Entretanto, o operador de vídeo do VAR determina: "Tecnicamente a linha não está boa", aos 4 minutos e 28 segundos. Na sequência, outro ponto importante acontece quando, mesmo sem o bom funcionamento do sistema, o árbitro do VAR, José Cláudio, afirma: "Flávio, gol legal! Gol legal", aos 4 minutos e 33 segundos. E o árbitro confirma.



Para o Vasco, as linhas de impedimento foram aplicadas, ao contrário do que foi afirmado pela equipe do VAR e pela CBF. E confirmariam o impedimento, segundo análise feita pela equipe cruzmaltina, formada por membros do departamento de futebol, jurídico e tecnológico, que analisou o vídeo.



Outro ponto que o Vasco pretende reforçar em seu argumento no STJD, que será entregue nesta quinta-feira (25), é que o árbitro de vídeo confirmou o gol. Pelo Manual para Árbitro de Vídeo da CBF, caso o VAR não funcione adequadamente, a decisão deve ser exclusiva da arbitragem de campo, que será avisado do problema.

Para comprovar que não foi o que aconteceu, o Cruzmaltino aposta na parte final do material audiovisual, em que José Cláudio confirma o gol e, pouco tempo depois, o auxiliar Danilo Manis diz: "Alertei sobre esse jogador que ele estava em posição (de impedimento). Faz a preventiva e evita isso". Vale destacar que, no campo, o auxiliar não levantou a bandeira de impedimento assim que saiu o gol.