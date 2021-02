Joel Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 11:34

Rio - O Vasco da Gama entra em campo pela última vez nesta quinta-feira no Campeonato Brasileiro. Para seguir na elite, o Cruzmaltino precisa de uma missão quase impossível, que é vencer o Goiás em São Januário, torcer para uma derrota do Fortaleza contra o Fluminense, no Maracanã, e tirar 12 gols de saldo do Tricolor de Aço. Durante o programa 'Arena SBT', o ex-técnico do clube Joel Santana falou sobre o atual momento do Vasco.

"É uma pena o que estão fazendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esses caras que estão lá sabem para quem estou falando isso, é muita covardia. Da última vez que eu estive lá para tirar o time da segunda divisão, chega um pilantra perto de mim e fala assim: ‘vão te mandar embora porque o time não está jogando bonito’. Vai voltar para a segunda divisão de novo, mas agora não tem mais o papai não, porque o papai parou", comentou Joel Santana.