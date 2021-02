Treino Vasco da Gama - 02/07/2019 Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - De saída do Vasco, o treinador Vanderlei Luxemburgo fez muitos elogios ao seu auxiliar Maurício Copertino. De acordo com informações do canal do YouTube "Atenção Vascaínos!", o treinador teria indicado o profissional para assumir a sua vaga no comando do clube carioca.

De acordo com informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, o nome do auxiliar vem sendo avaliado no Cruzmaltino. Caso não seja efetivado, Copertino deixará o Vasco. Ele já é técnico de futebol e aceitou ser auxiliar nos últimos trabalhos de Luxemburgo pela experiência adquirida. A ideia do profissional é seguir como treinador.

Alguns nomes vem sendo ventilados no Vasco, porém, nenhum ainda foi escolhido como foco principal. Além de Copertino, outros profissionais estão sendo avaliados na cúpula do futebol do carioca carioca.