Publicado 02/02/2021 10:45

Rio - O lateral-esquerdo Henrique, de 26 anos, é um dos jogadores mais antigos do elenco do Vasco. Revelado pelo clube carioca, o jogador já é profissional e defende o Cruzmaltino desde 2013. No entanto, 2021 pode ser a sua última temporada na equipe carioca, o jogador termina o seu vínculo em agosto e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Em altar com Vanderlei Luxemburgo, o jogador retomou a posição de titular, após ser preterido por Ricardo Sá Pinto. Apesar disso, o Vasco e o lateral devem esperar o fim do Brasileiro para realizarem um debate para renovação ou não do seu vínculo. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Cruzmaltino, por não ter decidida a permanência na Série A, ainda não sabe como será o orçamento para o restante do ano. Por isso, evita tomar qualquer definição a respeito de renovação de qualquer jogador para todo o ano de 2021.



Na atual temporada, Henrique entrou em campo em 41 jogos com a camisa do Vasco e acabou marcando na partida contra o Goiás o seu primeiro gol como profissional.