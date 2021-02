Vitinho, Timotinho, Belo e Bruno Henrique Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 17:00 | Atualizado 06/02/2021 17:05

Após um longo período longe dos palcos, o cantor Belo retomou sua agenda de shows e presentou seu o espetáculo "Belo in Concert", nesta sexta-feira, na Jeunesse Arena, na Zona Oeste do Rio. O local tem capacidade para 18 mil pessoas e menos de dois mil ingressos foram colocados à venda, para que fossem seguidas todas as regras de distanciamento social imposta pela Organização Mundial de Saúde.

Apesar de ainda não ter sido um show com público normal, já que todos estavam separados por lounges de no máximo seis pessoas, Belo se mostrou muito feliz com a volta e fez um discurso emocionado no palco.

Publicidade

"É mais do que um prazer reencontrar vocês depois de tanto tempo. Eu particularmente não faço um grande evento assim já tem quase um ano. Reencontrar vocês é sempre muito bom. Receber esse carinho, esse amor e essa troca de energia, por mais que a gente esteja passando por um momento tão complicado, é gratificante. O amor sempre vai vencer. É um momento em que precisamos estar para cima, alegre, mostrar força para voltar".

Após o show, Belo posou com os jogadores Vitinho e Bruno Henrique, do Flamengo, e com o produtor de eventos Timotinho. O ex-jogador Romário também esteve presente.