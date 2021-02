Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:30

Rio - No segundo turno do Brasileiro de 2019, Vasco e Flamengo fizeram um jogo eletrizante que terminou 4 a 4. Após o fim da partida, o atacante Bruno Henrique ao ser perguntado sobre o duelo afirmou que apesar do empate, o Flamengo estaria em "outro patamar" por conta do bom momento da equipe, então treinada por Jorge Jesus e que acabaria campeã do Brasileiro e da Libertadores desse ano. O chavão virou moda entre os torcedores rubro-negros e foi repedido por Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco naquela ocasião e hoje também. Após a derrota para o maior rival no primeiro clássico entre as equipes em 2021, o treinador falou das dificuldades de encarar o Rubro-Negro.

Publicidade

"Jogo do Flamengo você descarta, claro que você quer ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar. Temos o jogo com o Fortaleza, o próprio Inter em casa. Faltam quatro jogos, o Fortaleza ganhou, o Bahia ficou parado e ainda tem o Sport, que vai jogar sexta (com o Botafogo)", afirmou.



Ao analisar a partida, Luxa afirmou que o clássico teve momentos distintos. Na opinião dele, o Cruzmaltino poderia ter melhor sorte pelo que fez na segunda etapa.

Publicidade

"Foram dois tempos distintos, fomos muito mal no primeiro e melhores no segundo. Mas jogamos contra uma grande equipe, o Flamengo, que é segundo colocado da competição, com jogadores de alto nível e com equipe muito boa. Melhoramos no segundo tempo e levamos o segundo gol quando estávamos equilibrando o jogo. Fortaleza é confronto direto, temos que nos preparar muito", disse.