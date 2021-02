Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

O Senac RJ está com inscrições abertas para novos cursos presenciais em sua unidade da Barra da Tijuca. Quem deseja de profissionalizar, não pode perder tempo: tem algumas turmas que já estão em aula. Há ofertas nas áreas de Informática, Beleza, Gastronomia, Design, Decoração e Moda.

Desde segunda-feira, começaram as turmas de Depilação e Informática Básica. Ainda na área da beleza, o curso de Alongamento de Cílios começa na próxima terça-feira. Já entre os cursos de Gastronomia, há opções tanto para quem quer aprender a cozinhar quanto para quem quer se profissionalizar na área, como Cozinha Descomplicada para o Dia a Dia (iniciada na última quarta-feira), Preparo de Hambúrguer Gourmet (começa dia 5), Cake Design e Cozinheiro (ambas a partir do dia 8).

Se Decoração é a pedida, há vagas nos cursos de Horta em Vaso (se inicia dia 13) e Decoração Básica de Interiores (começa dia 8). Na área de Moda, o curso de Modelista tem início em 8 de março e o de Modelagem e costura para iniciantes no dia 16. Também estão abertas as inscrições para o curso de Design Gráfico Digital, com início previsto para segunda-feira.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2432-1600, WhatsApp (21) 97603-2459 ou pelo site www.rj.senac.br.

A unidade do Senac RJ da Barra da Tijuca reabriu em novembro do ano passado e atua respeitando todas as regras de ouro e os protocolos sanitários vigentes. As turmas seguem medidas de distanciamento em sala de aula e desinfecção e limpeza dos ambientes, primordiais para resguardar a saúde de alunos e colaboradores do Senac RJ.