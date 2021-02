Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

Escritores, atenção! Já pensou publicar aquele texto guardado na gaveta há muito tempo? Unir sua história junto a outros em uma coletânea para ser lida por amantes da literatura? Este projeto pode ser possível de acontecer. É o que garante a escritora e jornalista Jô Ramos. Apaixonada pela escrita, há cerca de 11 anos, Jô lançou a editora ZL Books e assina projetos que priorizam o autor independente, buscando auxiliar e dar visibilidade a novos talentos na literatura nacional.

Com textos em formatos de poesia, conto, crítica, ensaios, o autor pode enviar seus trabalhos, escolhendo a categoria desejada, conforme regulamento. Com toda infraestrutura, os trabalhos passam por uma equipe técnica que seleciona as obras. Os interessados em se candidatar podem se inscrever até segunda-feira pelo e-mail da organização [email protected]

Os selecionados dispõem de revisor, diagramador e toda orientação necessária. Após a edição do livro, cada um ganha 4 exemplares, participando de lançamento, que este ano tem previsão de acontecer no evento Salão do Livro, produzido por Jô Ramos desde o ano 2014 no Brasil, em Nova York e em Portugal-Lisboa. Porém, nesta edição, a previsão do projeto 'Antologia Escritores da Língua Portuguesa', que está na 7ª edição, é ter formato bilíngue, português-inglês, e acontecer no segundo semestre conforme andamento dos protocolos de segurança contra a disseminação do novo coronavírus.

"Com a Covid-19, todos os setores precisaram se adaptar. Ano passado, lancei eventos de forma virtual. Para este ano, estou reorganizando a agenda de eventos presenciais para o segundo semestre, pois assim teremos tempo para analisar o cenário atual, com segurança. Espero poder contribuir com novos autores, e incentivo que mesmo num momento instável como este que estamos vivendo, que ninguém venha a desistir de seus projetos", afirma Jô.

Com oito livros lançados em quatro línguas (francês, português, italiano e inglês), Jô Ramos vem desenvolvendo um importante trabalho na construção de novos autores nacionais, incentivando escritores a se lançarem no mercado editorial. Há mais de 11 anos, realiza salões literários por todo Brasil e exterior e com sua editora, a ZL Books, se propõe a desburocratizar o acesso à leitura, assim como, a produção de conteúdos culturais de relevância para ressaltar a literatura brasileira, não só no Brasil como no exterior.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.zlbooks.com.br.