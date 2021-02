Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra traficantes e ladrões de carga em São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 08:20 | Atualizado 26/02/2021 16:13

Rio - Policiais da 74ª DP (Alcântara) realizaram, nesta sexta-feira, a operação "Estrada Segura" contra traficantes e ladrões de carga que cometem crimes na BR-101 e regiões próximas. Os agentes foram a três comunidades de São Gonçalo para cumprir mandados de prisão contra criminosos que, além de envolvimento com o tráfico de drogas e roubos, são responsáveis por praticar assaltos com privação de liberdade. Nove pessoas foram presas, nove motos roubadas foram recuperadas, além de farta quantidade de drogas, uma pistola e um simulacro de arma de fogo apreendidas.



A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de São Gonçalo. A operação também tem como objetivo apreender veículos irregulares que são usados nos deslocamentos dos acusados, reprimir a atuação de mototaxistas associados ao tráfico de drogas e retirar barricadas que impedem o direito de ir e vir dos moradores da região.



Os criminosos alvos da operação são investigados em diversos casos. Os roubos de carga são cometidos principalmente na BR-101 e na RJ-104, vias que dão acesso a comunidades de São Gonçalo. Os traficantes também são acusados de sequestrar vítimas e mantê-las presas por um tempo enquanto realizam saques com cartões delas.

Segundo o titular da 74ª DP, delegado Lauro Cesar Lethier Rangel, as investigações vão continuar para prender os criminosos, identificar outros envolvidos e diminuir o índice de assaltos e outros delitos na região.