Grupo vai pedalar em Brasília Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 26/02/2021 08:00

Esse texto vai para vocês, engravatados deputados de Brasília.



Não dá nenhum pesinho não consciência?



O que vocês estão fazendo com o povo brasileiro é mais do que um palavrão que eu gostaria de escrever neste momento...



Escrevo aqui o que já soltei aos quatro ventos, a minha indignação com o acordo dos líderes dos partidos na Câmara, que deixaram para a próxima semana a votação do projeto sobre a volta do auxílio emergencial.



As pessoas estão passando fome! Por essa falta de gestão na pandemia, o país já tem mais 250 mil mortes!



Isso tudo por vocês não terem competência em administrar, fiscalizar e punir, ou seja, a ingerência se espalha pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.



São muitos os absurdos que estão acontecendo nesse Brasil em meio ao caos que se instalou no mundo.



Se tá ruim pra quem nasceu nesse planeta, nessa época de covid, imagine o que é ser brasileiro diante das rasteiras diárias.



E agora a gente tá aí, vendo tudo fechar de novo... E vocês adiaram pra semana que vem a votação da extensão do auxílio, que já deveria ter sido votada antes do Carnaval, mas vocês quiseram curtir a folguinha, enquanto o povo não tira folga da fome, das contas que chegam em casa.



O povo brasileiro tem desespero do dia a dia.



E o pior é o motivo do adiamento. A prioridade desta semana é aprovar, em regime de urgência, a proposta de emenda constitucional que tá sendo chamada de “PEC da impunidade”, ou seja, pra dificultar a prisão e o afastamento dos nobres deputados...



Essa é a hora de olhar bem em quem a gente botou... Olha aí a prioridade deles!



Achou mesmo que fosse o povo? Claro que não! A prioridade é livrar o próprio.... Trazer de volta os fichas sujas, os rabos presos de volta pras cadeiras!



E o povo que se lasque, que se arrisque.



Só que a gente não pode ficar calado diante de uma câmara que acha mais importante votar em um projeto desse do que botar comida na boca do povo.



3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I



Até amanhã, tem vacina garantida...



E assim a gente caminha, aos trancos e barrancos.



A Secretaria Municipal de Saúde não tem outra maneira a não ser sentar e esperar por mais uma remessa que vem do Ministério da Saúde, aquele que é chefiado pelo general especialista em logística.



Calendário de março, só depois que chegar!



Imagina se ele não fosse especialista... Só Jesus na causa! Às vezes bate aquele desânimo, não é só em você.



O exemplo deveria vir de cima. Quando é que vão parar de politizar o que é ciência?



A gente esperou tanto por esse momento e a gente só queria um esforço a mais, empenho maior, segurança de que tudo poderia ser feito, se estivessem cumprindo tudo à risca.



Mas não é o que vemos. Entra semana, sai semana é uma lambança só.



Bora colocar o Pingo no I...



Quando a gente escapar de tudo isso, fica a lição. Nada aprendemos.



TÁ BONITO!



E vai ter pedalada até Brasília, mas não é fiscal não...



Um grupo de ciclistas pretende pedalar no próximo dia 21 de março daqui até Brasília, em protesto contra a pedofilia, feminicídio e racismo.



O objetivo é chegar lá e encontrar com várias autoridades, inclusive a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves... Homem que chegar lá de capacete rosa ou mulher de azul, ela vai reclamar, tá ok? (Só pra descontrair)



É isso aí... Tem que mandar o recado! Mas que disposição essa galera tem, hein?



A causa é nobre, e que com essa atitude eles consigam chamar atenção para pautas tão importantes como essas.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Pedala, meu povo, e tenho dito!