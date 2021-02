imagens das câmeras de segurança mostram as ações de bandidos em ônibus Reprodução

Por Isabele Benito

Publicado 22/02/2021 06:00

As imagens das câmeras de segurança mostram as ações... Criminosos armados, pintando e bordando com passageiros de várias linhas de ônibus da cidade. A prática não é nenhuma novidade, mas a sensação de que nada é feito para coibir os vagabundos é grande!



Além dos passageiros, quem também sofre com o medo são os motoristas. Quem dirige nas linhas 2334, 2338, 2803 e 2804, diz que sai da garagem já esperando uma arma apontada pra cabeça!



O percurso, segundo eles, é bem manjado, talvez por causa da pandemia, já que as ruas ficaram mais vazias. “Os assaltos são constantes, quase que diários, e sempre na mesma rota! Às vezes, Avenida Brasil, mas a maioria dos bandidos entra na Avenida das Américas e fica no veículo até o Mato Alto”, conta um motorista que pede pra não ser identificado.



É uma loucura pra qualquer um que tenha uma rotina como essa... Nem horário pra acontecer tem mais! É a qualquer momento, de dia ou à noite, usando todo tipo de violência e tortura psicológica.



“Meu ônibus já foi assaltado às 4 da tarde, com o carro cheio, pra que qualquer um visse. Eles riem na cara do perigo e fazem a gente sofrer. É arma em punho e até granada! Isso quando não agridem fisicamente”, desabafa um outro motorista que nos procurou pedindo ajuda.



Isso porque é Barra da Tijuca, Recreio, hein?! Área, considerada por muitos, nobre! Imagina como essa corja age pela Baixada e outras zonas... É muita covardia com o trabalhador. Já encheu o saco essa história do povo aqui no Rio sair de casa sem saber se volta, enquanto os ratos fazem a festa.



A coluna procurou a Polícia Militar que, em nota, informou que os batalhões de área e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) empregam seus respectivos efetivos em uma modalidade de patrulhamento voltada para prevenir delitos em coletivos. Segundo a polícia, as equipes trabalham alinhadas com a mancha criminal e fazem abordagens e revistas em pontos de ônibus e no interior dos coletivos nos horários de maior demanda da população para prevenir e combater práticas criminosas.



Foi informado também que houve redução de 39,9% nos crimes de roubo em coletivo no Estado do Rio quando comparados o ano de 2020 e o ano de 2019.



3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

O povo também gosta de dar sorte pro azar... A gente sabe que a euforia é grande, mas a torcida do Flamengo tinha que ir pra porta do Maracanã aglomerar do jeito que aglomerou?



Tem nova variante do coronavírus circulando por aí! Mas a torcida também não tem culpa sozinha... Esse jogo não era pra ter sido aqui e nem lá no território do Inter.



Eita povo que tem preguiça de pensar. Se hoje já foi assim, eu nem quero ver semana que vem se o Mengão for campeão!



Bora colocar o Pingo no I...





Que venha o título, mas também a consciência. O campeonato vai acabar, mas o nosso jogo contra o vírus ainda continua.



TÁ FEIO!

TÁ FEIO! Esgoto despejado em Queimados divulgação

Uma aglomeração de esgoto... É assim que os moradores da Avenida Luiz Pereira da Silva, em Queimados, definem o mar de água podre que jorra por lá.



“É um cheiro insuportável, a gente reclama e ninguém faz nada. Garanto que o problema não é falta de dinheiro”, conta o morador Armildo Cardoso.



É brincadeira... Num tempo de pandemia, onde higiene deveria ser prioridade, a população ser obrigada a viver dessa maneira.



E lá fomos nós atrás da Prefeitura de Queimados, que afirmou que a rua citada já está dentro do cronograma de reparos e que uma equipe da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos fará a desobstrução das redes de esgoto do local.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora consertar essa porcaria, e tenho dito!