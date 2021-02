Por Isabele Benito

Publicado 19/02/2021 00:00

Brigas políticas, vacina que chega ao fim, governo querendo armar a população e pra fechar, deputado atacando o STF...

Que semana trash, hein! Na época do Carnaval, da alegria cancelada pela covid, o que sobrou pro povo foi só tensão mesmo... Até porque atenção sempre foi zero.

Rolando as caixas de mensagens, olhando a opinião da galera (e discutindo um pouco também, porque não sou de ferro), me aparece a mensagem do Seu Santiago Silva, vigilante desempregado por causa da pandemia. Nela, ele escreve:

"Isabele, eu não quero revólver. Quero trabalho. A melhor arma para os cidadãos de bem de verdade é trabalhar. É dessa arma que eu preciso."

Forte né? As palavras de Santiago chegaram a mim como um tiro... É, palavra tem esse poder.

Com tantas pautas dessa semaninha, a gente só observa como o povo é desrespeitado. Não tem muito tempo, essa jornalista que vos escreve disse sobre a necessidade de reformar logo o auxílio-emergencial.

Mas a questão vai bem além...

O desabafo de Seu Santiago, que ainda escreveu que nunca pensou em passar o que está passando sem emprego, é a fala abafada, doída de milhões de brasileiros que acordam com esperança de dias melhores, mas infelizmente quebram a cara.

Porque ninguém os representa. Quem tá no comando, só representa os seus próprios interesses, suas prioridades.

Enquanto o povo bate cabeça, os poderosos estão aí... Transformando dia após dia o país numa aulinha de ensino fundamental.

Tá todo mundo muito velho pra picuinha! Esse povo que vota em vocês só quer trabalho e respeito. Até porque falta de competência e excesso de babaquice, ninguém aguenta mais.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Deputado Noel de Carvalho: pedido por DEAM Divulgação

Agora só falta uma canetada do governador pra virar realidade... O Sul Fluminense pode ter uma DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).



A gente sempre fala de violência contra mulher no Rio de Janeiro, da importância do trabalho das DEAMs nessa luta contra a violência doméstica, mas a gente se esquece de olhar para o próprio umbigo.



A violência está onde tem opressão, machismo, ou seja, em todos os lugares! No interior, ainda é mais complicado, porque a mulher não tem o amparo de fazer a denúncia e muitas vezes é vítima uma vida inteira do inimigo que dorme ao lado dela.



O pedido, encaminhado com urgência, foi feito pelo deputado Noel de Carvalho (PSDB) ao conversar com o Grupo de Mulheres Pretas de Quatis e com o Coletivo Mulheres das Agulhas Negras- Itatiaia/Resende.



“Ter uma delegacia de atendimento às mulheres é também atender uma reivindicação antigas de vários movimentos em defesa das mulheres”, afirma Noel.



Bora colocar o Pingo no I...



O homem também tem que estar nessa luta, ouvindo e entendendo a realidade das mulheres.

TÁ BONITO!

