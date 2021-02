Por Isabele Benito

Câmera escondida... Viatura da polícia encostada...

Duvido que você não pensou que era alguma denúncia contra a PM, né? Mas nesse caso, o registro da foto é puro amor!

Uma moradora de Madureira registrou a cena que enche o coração de esperança, mas também dói na alma.

Policiais parados embaixo do viaduto Negrão de Lima, na extensão do BRT, levando alimentos e brinquedos para uma criança de um pouco mais de um ano de idade, que vive com sua família em meio a entulho, móveis e até uma carrocinha velha. Tá aí... Isso sim é a verdadeira polícia de proximidade.

Em tempos de pandemia, onde a vulnerabilidade se espalhou com a mesma intensidade que o vírus, uma atitude de afeto, de empatia e amor ao próximo vem de onde muitos menos esperam.

Afinal, o que todos, ou quase todos, sempre esperam da polícia é o ato do combate, a atitude "faca na caveira".

É compreensível ter esse tipo de pensamento, diante de tantos casos onde a polícia acaba se distanciando daquilo que ela mais precisa proteger: o povo.

Mas esqueça esse negócio de que não existe polícia humanizada. Pois a prova existe... E fez uma família, mesmo que na rua, pensar em dias melhores.

PINGO NO I

Miguel vende balas para pagar curso Igor Peres

Já que oportunidade falta e desigualdade sobra até demais nesse país, a única opção é ir à luta, como o Miguel Gabriel, de 24 anos, faz.

Ele está todos os dias por São Cristóvão com sua caixa de balas, tudo para conseguir levantar uma grana e pagar o seu curso de marketing e estratégia em venda.

"Tenho o sonho de abrir a minha própria empresa. Eu já trabalho criando conteúdos para a internet, mas como tô sem em casa, vim parar aqui. Até que tá dando certo", contou ele.

É isso! Caixa de bala na mão, ideias na cabeça e muita disposição pra chegar onde quer... O caminho pode até ser difícil, ainda mais na geração onde muitos querem tudo de "mãos beijadas".

Bora colocar o Pingo no I...

Que o Miguel bata muitas metas. E o conselho que eu vou dar aqui não é meu não, hein! É de uma rainha que já dizia: "Só basta acreditar".

TÁ FEIO!

A denúncia chegou por uma leitora lá da Vila Kennedy, que pede socorro porque a Praça Miami, bem onde fica a Estátua da Liberdade, está tomada por traficantes.

"A bandidagem tomou conta, armas pesadas a qualquer hora. Venda de droga? É na luz do dia! Carro nem consegue trafegar na rua do canal", escreveu ela.

Aí, é o que eu sempre digo... A população tá sempre na linha de tiro! Independentemente de rótulo, seja tráfico, milícia ou narcomilícia, na primeira oportunidade os bandidos colocam o povo como alvo. É só ver o que aconteceu, por exemplo, na operação de ontem na Vila Aliança. Para que o chefão fugisse, os vagabundos sequestraram 3 ônibus e 1 van, tudo pra polícia perder tempo e não atirar.

Fica todo mundo na base do medo e no fogo cruzado. No Rio, a gente tem que saber quem é o bem e quem é o mal... Nada de herói ou mocinho! Enquanto não aprender, ninguém vai combater a criminalidade. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bandido não é bonzinho, o povo é que sofre, e tenho dito.