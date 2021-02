Ainda há dúvidas sobre a realização de eventos como Rock in Rio, apesar das divulgações Agencia O Dia

Por Leandro Mazzini

Publicado 23/02/2021 12:00

Organizadores de grandes eventos no país ainda repensam a agenda para este ano, a despeito do início (muito tímido) da vacinação contra a pandemia da covid-19. A ABF Franchising Expo, a maior do setor, foi transferida do meio do ano para 29 de setembro a 2 de outubro, no Expo Center Norte (SP). No Rio de Janeiro, a Expo Franchising ABF Rio será de 11 a 13 de novembro. Ainda há dúvidas sobre a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, feiras de turismo em capitais e a realização do Rock in Rio, apesar das divulgações.



Lula lá (na cela)

A repercussão nacional da sondagem da Paraná Pesquisas, feita a pedido da coluna, sobre a concordância ou não dos brasileiros a respeito da condenação do petista mostra que o ex-presidente Lula da Silva ainda é forte na mídia e na cabeça do povo. E só.



Publicidade

Foram-se os anéis

A despeito da iminente decisão do STF sobre a anulação ou não da condenação de Lula, índices mostram que o petista não é tão forte eleitoralmente como anos antes.



Aliás...

...o sonho eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, já disse a amigos, que disputará a reeleição, é confrontar com Lula no pleito do ano que vem, se ele estiver ficha-limpa.



Publicidade

O Literato

Faleceu aos 96 anos em São Paulo o editor e escritor baiano Gumercindo Rocha Dorea, dono da editora GRD, que lançou grandes escritores como Rubem Fonseca, Nélida Piñon, Gerardo Melo Mourão e Ignácio de Loiola Brandão. Foi o pioneiro no lançamento de ficção científica no Brasil e editor de vários livros de Plínio Salgado.



Bons tempos

Gumercindo foi o maior descobridor de talentos literários do país numa época em que a literatura de ficção era valorizada pelas editoras, que hoje focam em best-sellers internacionais visando mercado de mídia.



Isolamento social

O ministro Edson Fachin, do STF, reconheceu o pedido de suspensão de ações de despejos e remoções de comunidades quilombolas no contexto da pandemia.



Publicidade

Êpa, êpa

A Prefeitura de São Jerônimo (RS) citou ‘castramento’ de idosos para vacinação contra a covid-19, e a informação viralizou nas redes, corrigida em Diário Oficial.



MERCADO

Taxiando

Quem entende do setor acha que há muito vento e pouca turbina nesse projeto da companhia aérea da Itapemirim, que quer começar a operar com um airbus apenas.



Publicidade

Na pista 1

A Mercado Livre está reforçando sua rede de entregas via iFood, Rappi e entregadores autônomos. Circulou na praça que vai acabar com a rede de caminhões. Oficialmente, a empresa avisa que vai manter a logística com as 600 carretas e dez mil vans, investindo em todos os modais.



Na pista 2

A Mercado conta hoje com 51 carros elétricos para entregas no Brasil. E emprega 36 mil colaboradores no país, diretos e indiretos.



Publicidade

Apps de Comida

A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, constatou que os gastos com os principais aplicativos de delivery de comida (Rappi, Ifood e Uber Eats) cresceram 149%. Dezembro foi o mês com mais demanda. O acumulado desde março soma 189% de alta no ano.