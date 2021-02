Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho Moreira Mariz/Agência Senado

Por Leandro Mazzini

Publicado 26/02/2021 12:00

Brasília - Centenas de prefeitos eleitos, de todos os estados, fazem filas imensas na porta dos Anexos da Câmara dos Deputados, há dias, atrás de verbas de emendas parlamentares do Orçamento vindouro. A pressão é tamanha que eles ainda trouxeram a Brasília líderes partidários locais e vereadores – os grandes cabos eleitorais de deputados. Com acesso restrito aos prédios por causa da pandemia do coronavírus, as filas duram horas debaixo de sol ou chuva, mas eles não arredam os pés, confiantes das promessas dos políticos aliados da capital. Todos saem com a garantia de que boa parte será atendida.



União...

A PEC 3/21, já chamada de a PEC da Imunidade – por dificultar a prisão em flagrante de mandatários de qualquer instância pela Justiça – conseguiu unir em Brasília os lobbies das Polícias Civil, Federal e do Ministério Público.



...contra a impunidade

Procuradores e delegados esqueceram as diferenças das carreiras – e sobre projetos confrontantes de interesses das classes – e voltaram ao Congresso Nacional para pressionar deputados e senadores a derrubarem a proposta. Em telefonemas, também.



Afago de Lira

Aliás, essa PEC da Imunidade também já é apelidada de Emenda Daniel Silveira, em alusão ao deputado preso por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ataques aos ministros da Corte.



Casa nova

Daniel Silveira vai estrear no PTB, conforme antecipamos, e deve disputar uma vaga para Senado no ano que vem.



Sobe e desce

Há uma correria no mercado para a compra de ações da Petrobras, depois da mega desvalorização em poucas horas, com a demissão do presidente da empresa, Castello Branco. Os investidores apostam em lucro alto assim que a petroleira se recuperar do susto. Essa corrida, aliás, lembra o que houve no tombo gigante da empresa durante a operação Lava Jato, da Polícia Federal, que desvalorizou o preço da ação. Muita gente apostou que a petroleira se reergueria. E acertou. E ganhou muito.



Bailando sozinho

O único candidato ao Governo de Pernambuco que tem mídia gratuita em todo o Nordeste é o líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB) - FOTO. Em todas as obras que o presidente Bolsonaro inaugura, ele está lá com o discurso afinado para desancar seus adversários. Com o sorriso sempre pronto, não perde um flash.



‘Lei’ do retorno

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, decidiu que as rodovias do Paraná terão 100% dos recursos do leilão aplicados no estado. A definição foi feita junto com parlamentares da bancada federal do Paraná, por uma mudança no projeto de concessão de mais de três mil quilômetros de rodovias.



Em suma

Com a decisão do ministério, qualquer valor usado para desempate na licitação será utilizado integralmente em obras na própria rodovia.



Pé no freio 1

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), usou as mídias sociais para divulgar que a situação atual mostra uma combinação perigosa com números crescentes da pandemia da covid-19 e a lotação acima de 90% dos leitos de UTI. Câmara decidiu suspender as atividades econômicas e sociais em 63 municípios das 20h às 5h, a partir de hoje. Eventos e aulas em escolas municipais estarão proibidas até 12 de março.



Pé no freio 2

Na Bahia, o governador Rui Costa decretou lockdown de hoje à noite até às 5h da segunda-feira em todas as cidades, exceto para atividades não essenciais.



O curioso...

... dessas decisões é que governadores e prefeitos esperaram o feriadão de Carnaval. Mesmo que não tenha havido festas, os comércios funcionaram normalmente. E em muitos casos com aglomerações nas ruas.



Adeus, nanicos

A Câmara decidiu colocar no comando da subcomissão que analisa a reforma eleitoral um deputado da forte bancada do Republicanos. O Progressista também se destaca entre os titulares. Não haverá vida fácil em breve para os partidos ‘nanicos’.