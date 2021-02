Daniel Silveira (PSL) Divulgação

Por Leandro Mazzini

Publicado 18/02/2021 12:00

Brasília - Os tempos são outros entre os bolsonaristas mais aguerridos. Nenhum dos filhos do presidente da República se mostrou disposto a defender o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), sobre o vídeo boçal de acusações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E a deputada Bia Kicis, que luta para se segurar no comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, teria se manifestado se não fosse o cargo. A constatação no grupo político é que Silveira ultrapassou os limites e agora está sozinho na jaula com os leões de toga.



‘Multidão’

Daniel não ficou sozinho de fato. Três bolsonaristas apareceram em frente ao Congresso Nacional ontem, durante horas, com faixa pedindo sua libertação. O flagrante foi feito pelo veterano fotógrafo Orlando Brito.



Saída

‘Dono’ do PTB, Roberto Jefferson não perdeu tempo. Convidou Silveira, que será expulso do PSL, a se filiar. A oferta é tentadora: lançá-lo ao Senado pelo Rio de Janeiro. Se ele não for condenado.



A caminho

O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio está paraplégico após acidente na prisão, onde caiu sobre um vaso sanitário. Segue com tratamento em hospital durante a semana, mesmo com tornozeleira, com esperança de voltar a andar em dois anos.



Aliás...

... Eustáquio é outra aposta de Jefferson – que tem levado nomes polêmicos para o partido. Quer ser candidato ao Senado pelo Paraná, e selou isso há meses com o PTB.



Pé na estrada

Ciente de que sua maior vitrine, o vice-presidente general Mourão, perderá a vaga na chapa presidencial de Bolsonaro daqui um ano, o PRTB já se antecipou para não ficar perdido na Praça (dos Três Poderes). O presidente Levy Fidelix começou campanha de

filiação e espalhou outdoors em capitais, com a foto de Mourão, conclamando à filiação. E também espalha a ficha por whatsapp.



Cabô

Um amigo de ambos até tentou, semana passada, reaproximar os ex-amigos ACM Neto de Rodrigo Maia após as rusgas em público. Não deu. De ambos ouviu um sonoro não.



A Dilma dele?

Há um movimento de pequena parte de bolsonaristas da Esplanada na tentativa de fazer da ministra Damares Alves a vice de Bolsonaro em 2022.



Deltan

Ex-chefe da Lava Jato no MPF em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol diz que ninguém o procurou, dentro da corporação, para pressioná-lo a reconhecer eventuais falhas nos processos. O movimento interno é bem discreto, conta uma fonte.



Tambor vazio

Sem capital político para conquistar aliados e ser o candidato à Prefeitura do Recife, no ano passado, o vice-líder do Cidadania, deputado federal Daniel Coelho (PE), mira outro adversário. Agora é o presidente Bolsonaro. Vai protocolar Proposta de Decreto

Legislativo para derrubar o que flexibiliza o uso de compra de armas pela população.



Desarmados

Um reclame ganha pauta entre veteranos políticos de Pernambuco nos últimos dias. As Guardas Municipais de Olinda e Recife trabalham desarmadas – assim como em muitas outras cidades do país. Mas o reclame da turma do uniforme circula bem.



Esplanadeira

# Clientes da Ame Digital terão compras de supermercado disponíveis dentro do app.# Ambev vai dar auxílio financeiro para ajudar catadores de materiais recicláveis. # Editora ZL Books está com inscrições abertas, até dia 1º de março, para quem deseja

publicar seus textos em coletânea colaborativa. # SABIC se torna 2ª marca mais valiosa da indústria química, segundo relatórios Chemicals 25 e Global 500 da Brand Finance. # Honeywell traz recursos de transferência de dados melhorados ADG-400

para aeronaves E1 e E2 da Embraer.



