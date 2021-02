Por Isabele Benito

Publicado 17/02/2021 03:00

Homecare, oxigênio, traqueostomia e fonoaudióloga...

Esses, entre tantos outros cuidados, podem estar com os dias contados para a menina Ana Luysa Lopes, de 7 anos, moradora do Complexo do Alemão.

Ana, que sofre de distrofia muscular, uma doença que causa fraqueza e perda de massa, teve seu benefício cortado pelo INSS no final de 2018.

São mais de 2 anos de luta... E, até agora, sem uma resposta.

O casal Beatriz Elias Lopes e Ângelo Miguel Fernandes, mãe e pai do coração de Ana Luysa, não sabe mais o que fazer para conseguir de volta o benefício.

"O INSS alegou no início que eu não fui a uma convocação deles, mas eu nunca recebi essa tal carta de convocação. Entrei com um recurso, que está em análise desde 2019, já fiz uma nova solicitação, só que foi negada. Eles alegam que a renda não está de acordo com o INSS, mas só meu marido trabalha, não temos mais nenhum vínculo empregatício", conta Beatriz.

Com o benefício cortado e só o pai trabalhando como auxiliar de serviços gerais para sustentar a família, eles contam com a solidariedade de amigos e até dos próprios anjos do dia a dia. Tudo para que nada falte para a menina.

"Depois que perdi o benefício, algumas das pessoas que trabalham aqui em casa como fisioterapeuta e fonoaudióloga ajudaram pagando algumas mensalidades, até vaquinha foi feita. Atualmente tenho contado com a ajuda dessas mesmas pessoas pra não ter os serviços suspensos. No mês passado, pagamos com mais de 20 dias de atraso", desabafa mais uma vez a mãe de Ana Luysa.

É sempre assim... A ajuda chega da onde a gente menos espera. É povo pelo povo! Enquanto quem deveria ajudar, no caso o Senhor INSS, tá mais preocupado em parar serviço pra curtir feriadão de Carnaval.

A gente tá falando da vida de uma criança!

A coluna, como sempre, foi atrás do INSS pra saber o que eles vão fazer com a situação de Ana Luysa, mas até o fechamento dessa edição nenhuma resposta foi enviada.

Ah, é! Esqueci... Hoje é quarta-feira de cinzas... O serviço só volta depois das duas da tarde.

3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Publicidade

Na boa, por que teve uma terça de feriado no Rio?

Assim como São Paulo fez, esse feriado por aqui não poderia ter acontecido!

Publicidade

Sem ele, com certeza teria evitado mais aglomeração do que já vem tendo. O povo estaria trabalhando, crianças estariam nas escolas... Não tem sentido cancelar Carnaval e manter um feriado.

Ou seja, de nada adiantou só cancelar o ponto facultativo.

Publicidade

Aí casou com céu claro, sol, calor, e o povo que já não respeitava, ia ficar em casa? Duvido! Partiu praia, né.

É claro que todo mundo tem direito ao descanso, ao lazer, mas é preciso ter consciência. Já tá chato ficar patrulhando o bom senso das pessoas!

Publicidade

Bora colocar o Pingo no I...

Tá todo mundo muito velho pra ter babá... E ninguém aqui quer ser babá de marmanjo.

Publicidade

Mas se não tem juízo no amor, tem que ser na dor! Era pra cancelar! Gostando você ou não.

Publicidade

TÁ BONITO!

A imagem do circuito de segurança do banco mostra uma cena de filme de ação... Só que ação do mal!

Publicidade

Pela primeira vez a gente viu o que a polícia fala sempre. A ação dos bandidos que estouram caixas eletrônicos pelo Rio de Janeiro é coordenada e extremamente planejada. O que eles não contavam é que a polícia é mais esperta do que eles! E foi assim que aconteceu na madrugada de ontem.

A quadrilha, que é responsável por mais de 2 assaltos naquela região, tomou um susto! Os policiais da Desarme e da DRF, com o apoio da CORE, estavam na tocaia, monitoravam toda a ação dos criminosos até o momento deles entrarem na agência.

Publicidade

Após a explosão, quem mora por lá viu... Foi um terror! Eles estavam prontos pra trocar tiros com a polícia. Dois vagabundos foram mortos. E agora começa a segunda etapa da investigação. Prender a quadrilha toda, que já está identificada, e é lá da Pedreira.

É serviço de inteligência e investigação botando a bandidagem pra correr!

Publicidade

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A polícia não tá de bobeira, e tenho dito.