Meus pais de 85 anos vacinados, emoção maior não há! Divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 15/02/2021 08:00

Numa caixinha de perguntas e respostas que sempre faço nas redes sociais, entre uma mensagem e outra me chega o pedido:



“Sou passadeira profissional há 30 anos, trabalho como diarista em casas de família e gostaria de preencher dois dias.”



O nome dela é Iara e assim como tantos outros, está desesperada por uma vaga de emprego.



De 10 mensagens que recebo pela internet, com certeza 8 são de pessoas desempregadas.



“Eu já não sei mais o que fazer, só pedindo pelo amor de Deus”, escreveu outra seguidora.



Essa aí é a realidade dos mais de 40 milhões de desempregados de todo o país, que sem oportunidade, perspectiva e agora sem auxílio, não veem outra opção a não ser apelar, pedir socorro.



Tá aí a importância de voltar com o auxílio! Pra maioria, o dinheiro sai direto da mão pra boca. É pra matar fome! É pra pagar conta!



E pra você que torce contra e bateu palma pelo fim do auxílio, eu só te digo uma coisa: é muito fácil chegar e dizer que não dá pra manter por muito tempo, que tem que acabar mesmo, tendo emprego e garantia dos seus direitos.



É bom esquecer aquela história de “farinha pouca, meu pirão primeiro”.



O auxílio, além de botar comida no prato do brasileiro, também movimenta a economia, faz circular dinheiro!



Ou seja, tá todo mundo no mesmo barco. Uns em cabines um pouco melhores, outros lutando por uma vaguinha no bote.



E antes que eu encerre, quem puder ajudar a Dona Iara com diárias, o telefone é: 99134-3186.



Chama a Iara pra trabalhar, meu povo!





PINGO NO I





Era por volta de 8 da manhã quando aparece no meu celular a notificação de duas fotos.



Abri e chorei... Chorei como não chorava há quase um ano. Foi choro de medo, de incertezas, mas também de alívio por tudo que passou pela minha cabeça nesses últimos tempos.



Na foto, meus pais de 85 anos vacinados! Eles conseguiram, chegaram até aqui e receberam a vacina! Só pensava nisso.



Os olhos do meu pai marejados representam o começo da volta a liberdade. Imagina? Se a gente tem medo, pense em quem é grupo de risco! Ficamos meses falando que eles não poderiam de jeito nenhum pegar isso. É viver o tempo todo com uma arma na cabeça.



Sei que ainda tem a segunda dose e ainda muito estudo pra isso tudo acabar pra eles.



Sei também que meus pais já tem 85 anos, mas chegamos até aqui. E que muitos consigam também!



Bora colocar o Pingo no I...



Chorei e ainda choro só de ver essas fotos.



Renascimento!



TÁ FEIO!



Olha bem o estado da linha férrea que liga Piabetá à Inhomirim. Me diz qual é o trem que passa num trilho desse?



Os moradores da região afirmam que os trens do ramal Saracuruna chegam só até Piabetá. Quem mora em Inhomirim e Fragoso e precisam trabalhar aqui, que se lasquem! Tem que pegar ônibus pra vir pro Rio.



“A gente liga pra Supervia e eles dizem que tá tudo normal, só que não”, conta uma moradora.



Esse é o retrato do que é o transporte público no Rio... E eles seguem querendo aumentar o valor da passagem! Bando de cara de pau.



A coluna cobrou uma resposta da Supervia, que se defendeu dizendo que a medida foi tomada em função da necessidade de reparos estruturais na ponte sobre o rio Ribeirão das Moças. A concessionária Informou também que não houve alteração no número de viagens oferecidas e que os clientes estão sendo informados por meio de cartazes, sistema de áudio das estações e canais digitais da SuperVia, bem como estão sendo orientados a utilizarem o transporte rodoviário.



Sempre uma desculpa pra tudo...



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Nem óleo de peroba resolve mais, e tenho dito.