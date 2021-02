Exigência da prova de vida anual de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está suspensa até o fim do ano Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por MARTHA IMENES

Publicado 23/02/2021 12:38 | Atualizado 23/02/2021 13:15

O DIA explica! Aposentados e pensionistas do INSS agora já podem fazer prova de vida pelo celular. O projeto-piloto da biometria facial, iniciado ano passado (confira) , agora dá início a uma nova fase. Em todo Estado do Rio de Janeiro, 137.077 pessoas vão poder participar e se livrar da ida ao banco ou a uma agência previdenciária para revalidar o cadastro e não ter o benefício suspenso. É importante destacar que a prova de vida está suspensa até o final de março por conta da pandemia de coronavírus. No Brasil, 5,3 milhões de beneficiários poderão realizar o procedimento sem sair de casa. E como é feita a prova de vida por biometria?explica!

Antes de tudo é preciso baixar o aplicativo gov.br , que concentra diversos serviços do governo federal, e criar login e senha de acesso. O site Meu INSS está hospedado nesse portal. O beneficiário que estiver com a prova de vida pendente, também será notificado quando fizer o acesso. Desta forma, será direcionado para proceder com a realização da prova de vida por meio da biometria facial no aplicativo. O app está disponível gratuitamente na PlayStore e AppleStore.

Publicidade

De acordo com o INSS, os contatos com os segurados elegíveis já começaram a ser realizados pelo INSS por meio de mensagens enviadas por SMS e email. Estes segurados, em sua maioria, já deveriam ter realizado o procedimento da prova de vida, ou tiveram o benefício suspenso antes mesmo da pandemia, por falta do procedimento, portanto, é importante que realizem o recadastramento, se forem contatados pelo INSS.



Para realizar a biometria facial, o INSS usará a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram selecionados, portanto, segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor. É importante destacar que a prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem seu benefício por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, anualmente.





Confira o passo a passo

Publicidade

O beneficiário que estiver com pendência de prova e vida será avisado pelo celular assim que baixar o aplicativo Meu Gov.br



Entre no aplicativo Meu Gov.br e clique em 'Autorizações' e marque na pendência, 'Autorizar'



No aplicativo, clique em 'Realizar validação'



Abrirá outra aba: marque 'Permitir para que o Meu Gov.br use a câmera do celular



Para confirmar sua identidade preencha o dado solicitado com a informação do documento. Clique em 'Prosseguir'



Importante: confira as dicas para fazer a leitura biométrica



O aplicativo fará a leitura das imagens do rosto. É preciso seguir os comandos da tela e o círculo ficará verde



O rosto deve estar no meio do círculo, caso não esteja, será preciso fazer este procedimento novamente



Outra opção é usar a câmera traseira com a ajuda de outra pessoa



A barra de baixo mostra quanto tempo falta para que o sistema conclua os movimentos do seu rosto



Quando terminar os movimentos a prova de vida estará concluída