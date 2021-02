Deputado Daniel Silveira (PSL) BETINHO CASAS NOVAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) depõe nesta sexta-feira, à Polícia Federal, sobre os dois telefones celulares apreendidos com ele na última semana, quando ele estava preso. O parlamentar está preso no Batalhão Especial Prisional da PM, em Niterói, onde o depoimento será realizado a partir das 10h.

Silveira se negou à fornecer a senha dos aparelhos à polícia . A apreensão dos aparelhos e a falta de cooperação do parlamentar constam em despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na última terça-feira, pedindo à Procuradoria-Geral da República nova manifestação sobre a prisão do aliado do presidente Jair Bolsonaro.

"A realização de imediata perícia dos aparelhos apreendidos foi determinada, com solicitação de identificação dos proprietários dos "chips’, transcrição de todos os seus dados e remessa dos laudos para o presente inquérito", apontou Moraes. "Segundo informações da Polícia Federal, o custodiado negou-se a fornecer as senhas de acesso aos aparelhos para a realização do trabalho da equipe de peritos".

No depoimento desta sexta-feira, a PF espera conseguir mais informações sobre os aparelhos.

Prisão

Silveira foi preso em flagrante por crime inafiançável, no dia 16, ao divulgar vídeo com ataques e ofensas a integrantes do STF e, ainda, com apologia ao Ato Institucional nº 5, o mais duro da ditadura militar. A ordem de prisão, determinada por Alexandre de Moraes, foi confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte um dia depois. Na sexta-feira passada, por 364 votos a 170, a Câmara manteve a decisão.



