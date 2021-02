(Arquivo) Marcas de tiros registram a violência vivida por moradores do Morro da Barão, na Praça Seca Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 13:54 | Atualizado 13/02/2021 14:09

Rio - Moradores relataram nas redes sociais uma troca de tiros por cinco minutos envolvendo milicianos e traficantes na região do alto do Morro São José Operário, próximo à localidade do Morro do Barão, na Praça Seca, Zona Norte do Rio, no início da tarde deste sábado.

O DIA relatou outro A troca de tiros na região é recorrente.relatou outro tiroteio recente no local, na manhã desta quinta-feira (11), no conjunto Aerobitas, na Rua Barão e na Rua Baronesa.

Publicidade

A Polícia Militar informou que até o momento não há ocorrência de tiros relatadas ao 18º BPM (Jacarepaguá) envolvendo a situação.