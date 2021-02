Polícia Civil prende três milicianos que extorquiam dono de oficina em Campo Grande Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 12:50 | Atualizado 10/02/2021 14:42

Rio - Três milicianos foram presos em flagrante e levados para a 35ª DP (Campo Grande) na tarde de terça-feira após cobrarem "taxa de proteção" a um proprietário de uma oficina, localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O que os criminosos não contavam é que seriam flagrados por um delegado da Delegacia Antissequestro (DAS), que havia levado seu veículo para consertar naquela oficina.



Segundo o policial, quatro homens chegaram ao local em um carro, entraram no estabelecimento e anunciaram que eram de um grupo de milicianos e estavam ali para cobrar a taxa de segurança. Eles foram abordados e rendidos. Um dos acusados conseguiu fugir. Os bandidos estavam com duas pistolas, uma quantia em dinheiro, um caderno com diversas anotações de cobranças e um automóvel roubado.



Os milicianos foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça. Eles são acusados pelos crimes de constituição de milícia privada, porte ilegal de arma de fogo e receptação.