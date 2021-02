(Arquivo) Marcas de tiros registram a violência vivida por moradores do Morro da Barão, na Praça Seca Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:38

Rio - Moradores relatam tiroteio na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, desde as 8h56 desta quinta-feira. A Polícia Militar, no entanto, diz que não há confirmação de ocorrência na região, até o momento.

Há registros de tiros no conjunto Aerobitas, na Rua Barão e na Rua Baronesa, na Praça Seca, de acordo com a plataforma 'Onde Tem Tiroteio' (OTT).