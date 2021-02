Túnel Rebouças Gilvan de Souza / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 11:57 | Atualizado 17/02/2021 12:03

Rio - Policiais militares foram atacados a tiros, nesta quarta-feira, por criminosos da Comunidade Paula Ramos quando estavam baseados próximo ao Túnel Rebouças, que liga a região central à Zona Sul do Rio.

A corporação informou que, até o momento, não há informação de feridos, prisão ou apreensão.

Publicidade

De acordo com a PM, o tiroteio foi causado por traficantes do Morro do Turano, localizado entre a Tijuca e o Rio Comprido, que dispararam contra militares que faziam patrulhamento na região.