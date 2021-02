A pista do Túnel Rebouças foi liberada nesta manhã após intenso tiroteio Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:12 | Atualizado 13/02/2021 13:05

Rio - Uma intensa troca de tiros entre PMs e bandidos no Túnel Rebouças, que liga a região central à Zona Sul do Rio, interditou ambos os sentidos da via no fim da manhã deste sábado e assustou motoristas que passavam pela região. Por volta de 12h, as pistas foram liberadas e a Polícia Militar afirma que reforçou a presença na região. No momento, o trânsito está fluindo normalmente, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. De acordo com a PM, o tiroteio foi causado por traficantes do Morro do Turano, localizado entre a Tijuca e o Rio Comprido, que dispararam contra militares que faziam patrulhamento na região.

Um vídeo, enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8348), mostra a troca de tiros em uma das galerias do túnel, no sentido Zona Sul.

Tiroteio fecha o Túnel Rebouças em ambos os sentidos.

Crédito: WhatsApp do DIA (98762-8248)#ODia pic.twitter.com/pTE6rI7Z2k — Jornal O Dia (@jornalodia) February 13, 2021 Nas imagens, é possível perceber a movimentação dos policiais durante a troca de tiros. Alguns carros optaram por tentar retornar durante o tiroteio. Ninguém ficou ferido. Nas imagens, é possível perceber a movimentação dos policiais durante a troca de tiros. Alguns carros optaram por tentar retornar durante o tiroteio. Ninguém ficou ferido.

O Centro de Operações do Rio informou que as vias foram bloqueadas por volta das 11h40 durante a ação policial na entrada pelo túnel pelo Rio Comprido, na Zona Norte. A via foi liberada ao meio-dia e houve uma pequena retenção após o confronto, mas o trânsito segue normal.