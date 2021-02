Caminhão atravessado na via na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 07:15 | Atualizado 09/02/2021 08:20

fotogaleria Rio - Policiais civis da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) fazem uma operação, na manhã desta terça-feira, contra integrantes de uma organização criminosa de narcomilicianos que atuam nas comunidades do Rebú, Coréia e Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, esse grupo é responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e homicídios.

Traficantes sequestram ônibus e van para dificultar o acesso da polícia ao interior da Vila Aliança. Imagens do Globocop, da TV Globo, também mostraram bandidos em motocicletas fazendo uma espécie de ronda pelas ruas da comunidade.

Publicidade

Senador Camará



Blindado voador sobrevoando o Morro da Divisa (entre senador camará x vila Kennedy).

Operação policial em andamento.

Intenso confronto entre marginais e policiais.

Atenção na região. pic.twitter.com/RYx5vUmk1x — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) February 9, 2021 Nas redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio na região e dizem que um helicóptero da polícia sobrevoa a região desde às 5h.

Segundo a DCOD, a organização criminosa investigada tem implementado terror aos moradores destas comunidades, com o fechamento de ruas com barricadas, exploração de serviços básicos e até mesmo com a prática de crimes ambientais para fins de exploração econômica.

Publicidade

A operação conta com o apoio de agentes de outras delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC) e da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

Policiais militares também realizam uma operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste. De acordo com relatos de moradores, um intenso tiroteio acontece na comunidade desde às 5h.



Publicidade

Terror na Vila Aliança