Criminosos fazem bloqueio para dificultar operação da PM na Vila Aliança Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 07:30 | Atualizado 27/01/2021 07:31

Rio - Na tentativa de impedir uma operação da Polícia Militar, traficantes da Vila Aliança em Bangu, na Zona Oeste do Rio, atravessaram um ônibus de passageiros e caminhões nas principais entradas da comunidade, na manhã desta quarta-feira (27). Os criminosos também montaram barricadas e espalharam ferragens pontudas, conhecidas como 'jacarés', para dificultar o trabalho da PM.

Nas redes sociais, moradores da comunidade relataram que houve intenso tiroteio durante a madrugada. Ainda pela manhã, os tiros não cessaram e, por isso, muitos não conseguiram sair de casa para o trabalho.

Publicidade

Testemunhas dizem que criminosos estão decretando toque de recolher na comunidade. A ordem dada por eles é que nenhuma pessoa pode circular nas ruas depois das meia noite.

Em nota, a PM não respondeu sobre o ocorrido durante a madrugada na Vila Aliança. Segundo a assessoria da corporação, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira equipes do 14º BPM (Bangu) e unidades subordinadas ao 2º Comando de Policiamento de Área estão atuando na Vila Aliança, na Zona Oeste da cidade do Rio. Há registro de tiroteio, mas sem informações de feridos.

Publicidade

em atualização...