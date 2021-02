124ª DP de Saquarema Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 17:10

Rio - Policiais da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante, neste domingo (28), um suspeito de tráfico de drogas que atuava no Complexo do Alemão. Ele foi capturado na Ponte Rio-Niterói, após trabalho de inteligência da unidade policial. Com o homem, que não teve o nome divulgado, foram apreendidos 218 embalagens contendo maconha e mais uma quantidade significativa de cocaína que estavam no interior do veículo.

De acordo com os agentes, a investigação durou dois meses. O acusado costumava fazer o trajeto do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para Saquarema, onde abastecia a cidade com os entorpecentes. A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).