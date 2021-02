Rio de Janeiro

Detran-RJ abre mais 34 postos para serviço de identificação

Com as novas unidades abertas, serão 84 postos atendendo. Nas unidades do Detran é possível emitir a 1ª e 2ª vias do documento, já os postos do Poupa Tempo fazem apenas a 2ª via

Publicado 28/02/2021 11:33 | Atualizado há 3 horas