Momento em que morador é imobilizado por criminosos. Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 13:32 | Atualizado 20/02/2021 13:34

Rio - As imagens de uma tentativa de latrocínio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, que tomaram as redes sociais nesta semana, ganharam um novo capítulo. Dessa vez, com desfecho favorável. Policiais civis da 13ª DP (Ipanema), coordenados pelo delegado titular, Felipe Santoro da Silva, prenderam nesta sexta-feira Jonathan Antunes de Andrade pelo crime de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), após expedição do mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário.

Suspeito de aplicar 'mata leão' e roubar morador de Copacabana é preso.



Crédito: Polícia Civil#ODia pic.twitter.com/oRGcbwSvmY — Jornal O Dia (@jornalodia) February 20, 2021

Publicidade

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (14). Em imagens captadas por câmeras de segurança, que acabaram viralizando na web e tendo grande repercussão na mídia, Jonathan Antunes aparece aplicando um 'mata-leão' na vítima e, logo em seguida, seu comparsa rouba seus pertences. Em razão do golpe aplicado pelos suspeitos, a vítima ficou desacordada e sofreu lesões na cabeça e nos braços.

Após análise das imagens e cruzamento de dados, o autor foi identificado, localizado e preso por policiais da 13ª DP (Ipanema) enquanto caminhava pela Avenida Atlântica, próximo ao local onde cometeu o crime. Na delegacia, a vítima reconheceu o autor como o homem que lhe aplicou o golpe conhecido como 'mata leão'. O suspeito, além de outras anotações criminais, possui uma condenação pelo crime de roubo e foi posto em liberdade em 21 de outubro de 2020.

Publicidade

Nesta sexta-feira, outra vítima compareceu à delegacia e reconheceu o suspeito como o autor do roubo por ela sofrido, cometido no mesmo local e do mesmo modo.



"O crime foi elucidado em três dias demonstrando um trabalho eficiente da Polícia Civil. Neste momento estão sendo realizadas diligências em busca dos outros três autores do crime, o homem que subtrai os bens e as duas mulheres que ficaram vigiando o local. Trata-se de um grupo que vem efetuando roubo desta modalidade. Ontem outra vítima compareceu na delegacia e também efetuou o reconhecimento de Jonathan como autor de outro roubo, praticado com o mesmo 'modus operandi'. A prisão dele de forma rápida e efetiva intimida outros criminosos que pretendem cometer crimes na região", explicou o delegado Felipe Santoro da Silva.



Jonathan Antunes de Andrade foi encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.