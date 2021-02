3º BPM (Méier) e UPP São João impedem roubo de carro no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 15:22

Rio - Um criminoso morreu durante confronto com policiais do 3º BPM (Méier) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João, na Rua Barão do Bom Retiro, no bairro Engenho Novo, Zona Norte, na manhã deste domingo (28). De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio começou quando bandidos atacaram os PMs. Os suspeitos tentavam fugir com um veículo roubado no bairro Lins de Vasconcelos momentos antes.



Militares foram acionados para a ocorrência e, durante a perseguição, os criminosos atiraram. Logo após, o carro dos bandidos bateu em um poste e um dos assaltantes fugiu. O segundo, que já tinha cinco passagens pela polícia, sendo três delas pelo crime de roubo, foi atingido e não resistiu aos ferimentos ainda dentro do veículo roubado.

Na ação, um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola foram apreendidos. A área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital acionada.

A ocorrência está em andamento.

