Cabo José Ricardo de Castro Luna Reprodução / Facebook PM-RJ

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 19:35 | Atualizado 20/02/2021 20:14

Rio - Um policial militar morreu na tarde deste sábado após confronto com criminosos em Bangu, Zona Oeste. O cabo José Ricardo de Castro Luna, 40 anos, chegou a ser levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, PMs do 14º BPM (Bangu) faziam um patrulhamento na Estrada do Engenho, em Bangu, quando foram atacados. Eles teriam atirado contra a equipe perto da Estrada do Taquaral.

Publicidade

Ele deixa esposa e dois filhos. O Comando do 14ºBPM está prestando apoio à família. Até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.