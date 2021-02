Por O Dia

Publicado 12/02/2021 00:00

O fim de semana vai ser de muito agito na Zona Oeste. É que o Playcity, tradicional parque de diversões da cidade, chega ao Bangu Shopping hoje, a partir das 18h. Com uma incrível variedade de brinquedos, atrações e diversão para toda a família, o parque estreia com uma super infraestrutura que vai desde brinquedos infantis até os mais radicais, além de área para descanso delimitada para garantir a segurança dos clientes.

Todas as atrações do PlayCity são inspecionadas periodicamente e passam por uma manutenção preventiva rigorosa para levar entretenimento de qualidade, com segurança e muito conforto para seus clientes. O visitante deve estar ciente e aceitar todas as normas sanitárias de combate à Covid-19 vigentes na cidade e integralmente cumpridas pelo parque, como o uso da máscara, distanciamento social e aferição de temperatura. Todos os brinquedos estarão funcionando com capacidade reduzida.

Entre as atrações mais radicais, adoradas por crianças e adultos que curtem adrenalina, estão o Kamikaze, Crazy Dance, Evolution, Disko e Cine 6D, estes três últimos inéditos em Bangu. Mas os pequenos também têm seu espaço com atrações como carrossel, caminhãozinho, trenzinho, mini magic e motinho, além de atrações que fazem a diversão de toda a família, como autopista, tele combate e dark ride.

O parque está montado no estacionamento do estabelecimento comercial. Os ingressos custam R$ 8 (individual); R$ 35 (cartela com 5 ingressos) e R$ 60 (com dez passes). O horário de funcionamento será de terça a sexta-feira, das 18h às 22h; e sábados, domingos e feriados, das 17h às 22h. O shopping fica na Fonseca 240. Mais informações: www.bangushopping.com ou 2018-2321.