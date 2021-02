Alessandro Scheppa virou xodó da torcida pelo apelido de Zé Gatinha, mas não agradou e deixou o Botafogo com um jogo VíTOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 15:42

Rio - Alessandro Scheppa é novo reforço do Bangu para a disputa do Campeonato Carioca. Pelo nome de batismo, o meia-atacante passa despercebido, mas não pelo apelido: Zé Gatinha. Contratado pelo Botafogo em 2018, o meia-atacante caiu nas graças da torcida, mesmo antes da estreia, pela folclórica 'assinatura', herança do início da carreira no Espírito Santo.

O reencontro com o Botafogo tem previsão de acontecer no dia 20 ou 21 de março, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Contratado no fim de 2018 pelo Botafogo para disputar o Torneio OPG, Zé Gatinha não foi inscrito a tempo na competição sub-20 e passou a treinar com elenco profissional. Não demorou para virar folclore na arquibancada. Na segunda rodada do Carioca de 2019, Zé Ricardo, técnico do clube na época, atendeu ao clamor da torcida, que, insistentemente, pediu a entrada do meia atacante contra o Bangu.

"Ooo, Eee, solta o Zé Gatinha nessa porr..." e "Ahhh é Alessandro" entoavam os alvinegros da arquibancada no Estádio Nilton Santos. Coincidência ou não, esse foi o único jogo de Zé Gatinha com a camisa do Botafogo. Após o empate em 0 a 0 no Campeonato Carioca de 2019, ele não foi mais aproveitado e ao fim do período de avaliação deixou General Severiano ao fim do Carioca. Com a bagagem adquirida por Alverca, de Portugal, Primavera-SP, Inter de Limeira e Anápolis, Zé Gatinha, hoje, com 23 anos, chega a Moça Bonita mais encorpado e maduro.