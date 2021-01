A empresária é casada com Elvio Rosemberg da Silva Abreu, um pastor que, em suas redes sociais, também declara já ter morado em Campos. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Por Bertha Muniz

Publicado 27/01/2021 13:00 | Atualizado 27/01/2021 13:37





CAMPOS - Nesta semana, uma reportagem feita pelo site Metrópoles apontou que todos os órgãos do governo de Jair Bolsonaro teriam pago, juntos, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos no ano de 2020 – um aumento de 20% em relação a 2019. Chamando atenção especial para os 15 milhões de reais em leite condensado, a um custo unitário, preliminarmente, de R$162,00.



De acordo com dados do Portal da Transparência do governo federal, que ficou fora do ar nesta terça-feira (26), a empresa “Saúde e Vida Comercial de Alimentos Eireli” pertence a Azenate Barreto Abreu. Em suas redes sociais Azenate declara ser natural do município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ele mesma afirma ter estudado no Colégio 29 de Maio, próximo aos bairros Parque Leopoldina e Pecuária.



A empresária é casada com Elvio Rosemberg da Silva Abreu, um pastor que, em suas redes sociais, também declara já ter morado em Campos, mas afirma residir, atualmente em Uberlândia, no estado de Minas Gerais.



O casal é pai de Elvio Abreu Júnior, que também teria assinado contratos milionários com o governo federal que somam 25 milhões de reais. Apesar terem, supostamente, faturado cerca 30 milhões de reais com estes contratos, nas redes sociais, Elvio e Azenate não ostentam riquezas e mostram uma vida sem luxo.



A empresa administrada pelo casal é sediada em Brasília. Após ter sido descoberta como dona da empresa, com uma publicação feita através do Twitter por @Boscardin, Azenate excluiu sua conta no Facebook.