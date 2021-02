As doses serão aplicadas no sistema drive trhu. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/02/2021 09:39



CAMPOS - A Prefeitura de Campos resolver adotar um sistema de cotas para determinar a quantidade de doses de vacinas contra o novo coronavírus que serão encaminhadas aos postos de imunização do município. De acordo com a prefeitura, a medida foi necessária em função da quantidade reduzida de doses que estão sendo entregues pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado do Rio ao Município, “sempre menor do que a demanda”. As cotas foram distribuídas da seguinte forma para essa quinta-feira (25): UENF 480 doses, Centro de Saúde 200 doses, e Plaza Guarus Shopping 380 doses, dois pontos de drive thru, em funcionamento.



Serão vacinados com a primeira dose nesta quinta-feira os farmacêuticos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com inicial da letra P a Z. Na sexta-feira (26) será a repescagem para os que estão dentro deste critério e não puderam comparecer no dia marcado. A vacinação acontece das 9h às 15h. A subsecretaria informou ainda que espera a nova remessa de vacinas do Governo do Estado para imunizar integralmente a faixa etária de 85 a 89 anos.



QUEM NÃO TEM CARRO - As pessoas que não têm veículo para ir se vacinar através do sistema drive thru, devem se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde para imunização.



A Subsecretaria informa que, assim que o município receber novas doses de vacina do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), irá ampliar o calendário de vacinas para outros profissionais.